De hele maand december prijzen winnen met DN’s prijzenfestival

De maand december zetten we in het teken van prijzen winnen!

December is aangebroken en ondanks dat deze feestmaand dit jaar zomaar eens behoorlijk anders kan worden dan normaal, vrolijken wij je in elk geval op met een hoop prijzen om te winnen. De hele maand december staat namelijk in het teken van prijzen op Daily Nintendo. Zorg dat je vanaf dit weekend onze website goed in de gaten houdt, dan trappen we ons december prijzenfestival namelijk af!

Wat kun je verwachten? De komende weken ga je verschillende kortlopende prijsvragen vinden waaraan je mee kan doen. Veelal kun je slechts enkele dagen deelnemen, om vervolgens over te gaan naar de volgende giveaway. Je maakt deze maand onder andere kans op goodiepacks, eshop tegoed en verschillende games. Kortom, reden genoeg om Daily Nintendo volop te checken deze maand. Uiteraard vergeten we ook niet om jullie gewoon te blijven voorzien van het dagelijkse Nintendo-nieuws!