Tanuki Justice krijgt releasedatum

Vanaf 10 december is Tanuki Justice te downloaden in de Nintendo eShop.

No Gravity Games en Wonderboy Bobi hebben aangekondigd dat hun actie-platformer Tanuki Justice binnenkort naar de Nintendo Switch komt. Vanaf 10 december is het spel beschikbaar in de Nintendo eShop.

Tanuki Justice is een platformer waar je je sprongen goed moet kunnen timen. Ook worden je skills met de werpsterren getest. Ga op avontuur als een duo Tanuki, die broer en zus zijn. Het spel heeft een Japans thema en je vecht tegen honderden vijanden. Er is een mogelijkheid om met 2 personen te spelen, dus trommel je beste vriend maar op! Door je bewegingen goed te plannen en de vijand te verslaan met werpsterren kun jij alle uitdagingen in Tanuki Justice aan.

Benieuwd naar Tanuki Justice? Bekijk hieronder een trailer!