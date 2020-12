Serena Williams speelt haar favoriete Nintendo-spellen in nieuwe promotievideo

Nintendo is een samenwerking aangegaan met tennispro Serena Williams voor een nieuwe promovideo!

Vandaag is er een nieuw filmpje online gekomen op het Youtube kanaal van Nintendo. Opvallend is dat ze een samenwerking zijn aangegaan met tennispro Serena Williams. Deze Amerikaanse tennisser heeft al vele kampioenschappen op haar naam staan, maar het lijkt alsof ook zij af en toe even een spelletje moet spelen.

In deze bijzondere samenwerking is te zien dat Serena een aantal van haar favoriete Nintendo-spellen op de Nintendo Switch speelt. Hierbij zitten onder anderen Just Dance, Mario Tennis Aces en Fitness Boxing 2. Dit zijn allemaal sportieve spellen, wat natuurlijk goed bij een topsporter past. Zou ze ook spellen spelen zonder een sportthema, zoals Animal Crossing? Laat ons weten wat jullie denken!

Bekijk de promovideo met Serena Williams hieronder!