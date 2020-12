My Nintendo-kalender voor het jaar 2021 is nu verkrijgbaar

Zolang de voorraad strekt!

Vandaag is er weer een nieuwe fysieke beloning verschenen op My Nintendo. Fans kunnen namelijk vanaf dit moment een nieuwe My Nintendo-kalender aanschaffen voor het jaar 2021. Het gaat hier om een zogenoemde bureaukalender, welke vol staat met allemaal Nintendo-personages. Ondanks dat de kalender zelf helemaal gratis is, zul je wel 300 platina punten in moeten leveren en de verzendkosten moeten betalen.

Mocht je geïnteresseerd zijn in deze exclusieve bureaukalender, klik dan op het onderstaande plaatje.