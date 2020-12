Empire of Sin gameplay beelden

De game kwam afgelopen week naar de Nintendo Switch

Strategische managment game Empire of Sin verscheen twee dagen geleden op de Switch. Voor iedereen die twijfelt of deze game wat voor hem/haar/hen is heeft youtube kanaal Handheld Players nu een video online gezet, waarin je zo’n half uur aan gameplay beelden kunt bekijken. De video kun je hieronder bekijken.

Empire of Sin is een strategische game die zich afspeelt tijdens de drooglegging in Amerika. Jij speelt een maffia baas in 1920, die probeert de stad onder controle te krijgen voor 1933. Dit doe je op verschillende manieren, zoals het runnen van twijfelachtige bedrijven, casino’s en bordelen, en het inhuren van mankracht om je illegale alcohol handel draaiend te houden.