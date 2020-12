[Review] PHOGS!

Wat vinden wij van PHOGS! op de Nintendo Switch? Je leest het in deze review.

In de zomer van 2019 werd aangekondigd dat PHOGS! onder andere naar Nintendo’s hybride console zal komen. Vanaf morgen kan iedereen dan eindelijk aan de slag met dit puzzel-avonturenspel. Ik heb de titel afgelopen week uitgebreid mogen testen en in deze review lees je wat ik van PHOGS! vind.

Laat twee honden uit

Zoals je net in de inleiding hebt kunnen lezen is PHOGS! een puzzel-avonturenspel. Ondanks dat de Nintendo Switch daar al vele van heeft, kan ik nu al zeggen dat deze titel erg origineel is. Je speelt namelijk als twee honden die aan elkaar vastzitten. Elk individueel beestje bestuur je met de joysticks, maar je vraagt je nu vast af hoe je elk beestje kunt herkennen. De ene hond draagt een blauwe halsband en de ander een rode. Hierdoor kun je de honden dus goed uit elkaar houden, zeker als je een blauw en rood gekleurd Joy-Con-setje hebt.

Kijk, je kunt herkennen mij aan het blauwe petje!

Ondanks dat de besturing al ingewikkeld genoeg klinkt, is er ook nog een ander element aanwezig. Je kunt de honden namelijk ook langer maken, wat nodig is om bepaalde puzzels en uitdagingen op te lossen. Als je niet begrijpt wat ik hiermee bedoel, denk dan aan een traploper of een accordeon. Net zoals die voorwerpen kunnen de beestjes op diezelfde manier uitrekken, maar hier zit wel een nadeel aan. Als je terug wilt naar de niet uitgerekte positie vlieg je soms alle kanten op zonder dat je daar enige controle over hebt, maar al met al zorgen de hondjes voor een erg leuke speelervaring.

Leuke en originele levels

Dan kan ik wel positief zijn over het speelbare personage, maar als de levels en puzzels niet goed in elkaar zitten heb je aan een leuk hondje natuurlijk ook niet veel. Gelukkig kan ik jullie laten weten dat ik ook erg tevreden ben over de rest van de game. PHOGS! heeft in totaal 24 levels die zijn verdeeld over drie werelden met elk zijn eigen thema. Zo is er een Slaapwereld welke vol ligt met dekens en teddyberen, een Boswereld met allemaal groente, fruit en zoetigheden en als laatste is er een Speelwereld waarin je onder andere pretparken en speelhallen kunt verkennen.

Elk level bestaat uit een aantal puzzels en uitdagingen die goed bij het thema van die wereld passen; denk hierbij bijvoorbeeld aan het maken van een pizza in de boswereld. Dit bestaat uit deegrollen, het maken van saus en uiteraard het beleggen van de pizza zelf. Vrijwel elk level introduceert een nieuw idee waarmee je dan een paar puzzels op moet lossen rondom dat idee. Natuurlijk zie je sommige elementen wel vaker voorbij komen, maar ook dat vind ik nog reuze meevallen.

Wil je zoete of zoute popcorn, of toch een pittige variant?

Tevens is het nog mogelijk om de volledige game met één andere vriend online te spelen, mits deze persoon ook in bezit is van PHOGS!. In deze multiplayer-modus bestuur je dan de linker- of rechterkant van het hondje wat voor een erg leuke, maar soms ook chaotische situatie kan zorgen. Wel raad ik aan om dan met diegene te bellen zodat je goed met elkaar kunt communiceren, want anders wordt het wel heel lastig.

Meer dan genoeg speelplezier

Alhoewel je misschien denkt dat 24 levels niet zoveel is, zijn ze wel enorm lang en is er veel in te ontdekken. Elk level kostte mij zo’n 20 tot 30 minuten om te voltooien en vaak had ik nog niet eens alle verzamelobjecten gevonden, terwijl ik daar wel mijn best voor deed. In elk level zitten er namelijk, heel toepasselijk, een paar gouden hondenbotjes verstopt, welke je zomaar kunt vinden of krijgt als je een bepaalde puzzel oplost. Met deze botjes kun je dan uiteindelijk leuke en grappige hoofddeksels kopen in de verschillende winkels die in elke wereld te vinden zijn. Ook zit er in elk level nog een klein mannetje, maar als je deze vindt krijg je er helaas niks voor terug.

Zou ik straks misschien die bal los moeten laten om dat gouden botje daar in de verte te pakken?

Audiovisueel

PHOGS! is een ontzettend kleurrijk spel, maar dit wil zeker niet zeggen dat deze game alleen voor kinderen is. Sommige levels kunnen namelijk best wel moeilijk zijn, wat dus voor een leuke uitdaging zorgt. Ook is er flink wat liefde in de game gestopt, wat terug te zien is in alle details die in de levels zitten. Verder zijn de geluidseffecten en muziek prima en heeft elk level zijn eigen liedje waardoor je nooit voor een hele lange tijd naar hetzelfde deuntje hoeft te luisteren.

Conclusie

Zoals je in deze review hebt kunnen lezen ben ik erg positief over het puzzel-avonturenspel PHOGS!. Het aan elkaar zittende hondje is erg leuk bedacht en zorgt, zowel alleen als samen, voor een erg leuke game-ervaring. Tevens zijn de levels erg leuk om doorheen te gaan, zijn ze origineel en zitten ze vol met details. Verder past het uiterlijk goed bij deze titel en heb je voor €24,99 een goed spel in handen waar je veel plezier mee zult beleven.

Eindcijfer: 7,8