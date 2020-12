OMORI krijgt een nieuwe trailer

De game zal later naar de Nintendo Switch komen.

Dat de surrealistische horror RPG OMORI op de Switch zal verschijnen wisten we al wat langer. OMOCAT heeft een nieuwe trailer naar buiten gebracht van deze game. De game zal namelijk 25 december op pc verschijnen, maar wanneer een Switch-versie uitgebracht wordt, is nog niet bekend gemaakt. Het spel is geïnspireerd door spellen als EarthBound en Yume Nikki. In de trailer hieronder kun je bekijken hoe deze inspiratie is verwerkt.