Nintendo toont Europese Top 15 Switch eShop downloads van November 2020

Welke spellen hebben het goed gedaan in Europa afgelopen maand?

Nintendo laat in een recent nieuwsbericht de Europese top 15 Switch eShop downloads van november 2020 zien. Te zien is dat Hyrule Warriors: Age of Calamity de eer heeft om op de nummer 1 positie te staan. Een flinke prestatie, aangezien het spel nog geen twee weken op de markt is. Naast nieuwere games zijn oudgedienden Mario Kart 8 Deluxe en Zelda: Breath of the Wild ook nog terug te vinden op de lijst op respectievelijk plaats 6 en 14.

Dit is de volledige top 15:

1. Hyrule Warriors: Age of Calamity

2. Minecraft

3. Hades

4. Super Mario 3D All-Stars

5. Animal Crossing: New Horizons

6. Mario Kart 8 Deluxe

7. Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics

8. Pikmin 3 Deluxe

9. Stardew Valley

10. Pokemon Sword

11. Super Mario Party

12. Jurassic World Evolution: Complete Edition

13. Just Dance 2021

14. Zelda: Breath of the Wild

15. Need for Speed: Hot Pursuit Remastered