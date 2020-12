Mario Kart Tour introduceert de Winter Tour

Beleef de feestdagen op de kartbaan!

Een nieuwe tour maakt zijn opwachting in Mario Kart Tour. Beleef de warme winterse gezelligheid van de feestdagen in de nieuwe Winter Tour. In de vrolijke trailer zien we de coureurs in verschillende kerstoutfits. Ook de karts krijgen een metamorfose tot rijdend kerstpakje of een heuse kerstslee. Bekijk de trailer hieronder: