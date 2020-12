Hacker die vertrouwelijke informatie van Nintendo lekte veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf

Wie zijn billen brandt, moet op de blaren zitten!

Ryan Hernandez, een 21-jarige hacker is veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf voor het hacken van Nintendo en in bezit zijn van kinderporno.

In 2016 gebruikte Hernandez zogeheten phishing-software om de inloggegevens van een Nintendo-medewerker te stelen. Hierdoor kon hij vóór de lancering van de Switch informatie over de console lekken. De FBI benaderde hem hiervoor in 2017. Destijds beloofde hij, toen nog minderjarig, alle kwaadwillende activiteiten te stoppen. Hij gaf daarbij aan alle gevolgen te begrijpen als hij verder zou gaan met zijn acties.

Tussen juni 2018 en juni 2019 keerde hij echter terug naar zijn hacker-praktijken. Gedurende deze tijd hackte hij meerdere Nintendo-servers, stal vertrouwelijke informatie en schepte online op over zijn hack-exploits. In juni 2019 kwam de FBI hem weer op het spoor. Toen agenten zijn huis doorzochten ontdekten ze duizenden vertrouwelijke Nintendo-bestanden. Ook vonden ze meer dan duizend expliciete video’s en afbeeldingen, waaronder kinderporno, in een map getiteld ‘Bad Stuff’.

Hernandez is nu veroordeeld tot 3 jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Ook heeft hij ermee ingestemd om $259.323,- (omgerekend ruim €215.000,-) terug te betalen aan Nintendo. Na het uitzitten van zijn gevangenisstraf moet hij nog zeven jaar onder toezicht blijven en zich registreren als zedendelinquent.