Deemo Reborn aangekondigd voor Nintendo Switch

Binnenkort is deze muzikale titel beschikbaar in de Nintendo eShop.

Vandaag werd er via een eShop listing bekend gemaakt dat Deemo Reborn een Switch versie krijgt. Dit muzikale spel is vanaf 17 december beschikbaar in de Nintendo eShop.

Deemo Reborn gaat over een meisje die uit de lucht is gevallen en haar weg terug naar huis moet vinden. Ze ontmoet Deemo in de wereld van de boomhut. Als er muziek op de piano wordt gespeeld, begint een grote boom te groeien. Dit spel is een reis door een fantasiewereld en zit vol met prachtige piano-melodieën. Strek je vingers maar goed, want de pianomuziek wordt gespeeld door jou!

Benieuwd naar Deemo Reborn? Bekijk hieronder een trailer!