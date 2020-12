Bartending-game N1RV Ann-A uitgesteld

Het is nog geen tijd om drankjes te mixen en levens te veranderen.

De Bartending-game N1RV Anna-A is uitgesteld. Het spel zou oorspronkelijk dit jaar verschijnen, maar dat gaat niet meer door. In een blogpost heeft ontwikkelaar Fernando Damas laten weten dat het vervolg van de hit VA-11 Hall-A nog even op zich laat wachten. Er is nog geen nieuwe releasedatum bekend gemaakt. In de blogpost wordt vermeld dat er pas aankondigingen zullen plaatsvinden als het spel bijna af is. Damas sluit af met een belofte: de volgende keer dat het spel getoond wordt, zal onvergeetbaar zijn.