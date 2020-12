[Review] Immortals Fenyx Rising

Help Fenyx om de Griekse goden te redden.

Immortals Fenyx Rising werd tijdens de E3 in 2019 aangekondigd als Gods & Monsters, maar kreeg dit jaar haar nieuwe naam. Het spel is ontwikkeld door hetzelfde team als Assassin’s Creed Odyssey en dat is duidelijk terug te zien als je het spel speelt. Ook hebben de ontwikkelaars inspiratie opgedaan bij The Legend of Zelda: Breath of the Wild, maar weet Immortals Fenyx Rising dit spel te evenaren?

Griekse goden en een dodelijke Titaan

In de Griekse mythologie is één van de bekendste gevechten de Titanenstrijd; Zeus en de andere Olympische goden vochten tegen Kronos en de Titanen om de wereldmacht. De Olympische goden wonnen en de Titanen werden verbannen naar de onderwereld. Ditzelfde vind je terug in Immortals Fenyx Rising. God Zeus en Titaan Typhon waren het namelijk niet eens over wie de macht zou krijgen. Uiteindelijk won Zeus deze strijd en Typhon werd verbannen naar de onderwereld waar hij werd vastgeketend. Echter begon de onheil toen zijn ketens werden doorboord door meteorieten waarna hij vrij kwam. Dit is het punt waar alle onheil begon, maar gelukkig was daar Fenyx!

Fenyx is een simpele schildknaap die in de schaduw van haar broer, Ligryon, leeft. Terwijl jij samen met jouw broer een schip vol soldaten op zee vaart, verschijnt er opeens een storm. Als je wakker wordt lig je opeens op een strand. Je loopt een stukje en ziet dat alle soldaten in steen zijn veranderd. Vervolgens zie je het zwaard van jouw broer. Je raapt deze op en weet dat jouw heldhaftige avontuur hier begint.

Een verhaal, verteld door Prometheus aan Zeus

Wat uniek is aan dit spel, is het verhaal. Dit verhaal begint bij een weddenschap; Typhon is ontsnapt en Zeus kan niet geloven dat er iemand is die hem kan verslaan. Prometheus, een Titaan en een neef van Zeus, begint een weddenschap en begint met het verhaal over de heldhaftige Fenyx. Tijdens het hele spel zul je dan ook elementen van dit verhaal horen, met regelmatig commentaar van Zeus. Dit kan tot hilarische momenten lijden, maar op een gegeven moment vond ik het commentaar een beetje te veel worden. Wel is het verhaal handig als je even niet meer weet wat je moet doen. Er zullen namelijk regelmatig tips gegeven worden.

Zoals eerder genoemd begint Fenyx haar verhaal bij een schipbreuk waarbij je op het Golden Isle terechtkomt. Je begint jouw avontuur op een klein stukje van het eiland. Hier leer je onder andere hoe je moet vechten en krijg je jouw vleugels. Zodra je deze hebt gekregen, kun je de open wereld verkennen. Tijdens jouw verkenning moet je vier Olympische goden, Athena, Aphrodite, Ares en Hephaistos, bevrijden van Typhon. Je kunt zelf kiezen in welke volgorde je deze goden bevrijdt, ook kun je ervoor kiezen om tussendoor de boel te verkennen.

Een wereld vol geheimen

Het verkennen van de wereld is niet alleen leuk, maar het kan ook heel goed van pas komen. Als je voor de eerste keer op de kaart kijkt, zie je dat vrijwel elk gebied bedekt is met wolken. Je kan de wolken boven een gebied laten verdwijnen door één van de standbeelden van de goden te beklimmen. Dit is een element wat direct uit de Assassin’s Creed-spellen vandaan komt. Wat ook uit deze spellen vandaan komt is de Far Sight. Door dit te gebruiken en rond te kijken, kun je zien wat voor dingen je allemaal kunt vinden in jouw omgeving. Wel moet je in je achterhoofd houden dat je niet gelijk naar elk ding toekunt; soms moet je op een later moment terugkomen omdat je nog niet sterk genoeg bent.

Zo kun je bijvoorbeeld Ambrosia vinden waarmee je jouw levens kunt upgraden, je kunt diverse kisten vinden, maar ook zijn er redelijk wat uitdagingen te vinden. Zo heb je bijvoorbeeld op verschillende plekken kleine harpen staan; je moet het deuntje hiervan onthouden en dit naspelen op een grote harp die in die regio staat. Er zijn diverse schuifpuzzels, je hebt een navigatie challenge, maar er zijn ook diverse rafts in het spel.

Een duik in de onderwereld

Deze rafts worden in het spel de Vaults of Tartarus genoemd. Dit zijn allemaal levels die wel heel veel weghebben van de shrines uit The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Het voornaamste doel van deze levels is om puzzels op te lossen. Zo moet je in het ene level lasers ontwijken, en in een ander moet je gigantische ballen met lucht wegblazen. Aan het eind van zo’n Vault krijg je een voorwerp die je nodig hebt voor een quest (mits aanwezig) en een stukje van de bliksemschicht van Zeus. Deze levels zijn ontzettend leuk om te voltooien, alleen als het einde na veel moeite in zicht is en je te horen krijgt dat je een kracht nodig hebt die je nog niet bezit, is het wel even balen. Dat wordt de vault weer helemaal opnieuw doen als je deze kracht wel hebt…

Het huis van de goden

Als laatste element is er één centrale hub in het spel: The Hall of the Gods. Dit is het huis van de goden, althans, als ze niet ontvoerd zijn… Aangezien dit een redelijk belangrijke plek is, moet je hier meteen naar het introductiegebied heen. Je kunt hier namelijk jouw levenspunten, stamina en wapens upgraden, maar ook kun je nieuwe krachten krijgen en wekelijkse opdrachten doen. Voor het upgraden van jouw levenspunten heb je ambrosia nodig en voor het upgraden van jouw stamina heb je voldoende stukken bliksemschicht nodig. Zorg dus dat je hier voldoende van verzamelt.

Ook kun je jouw wapens hier upgraden. Aangezien de hele wereld vol monsters zit en je ook redelijk sterke monsters moet afslachten tijdens het redden van de goden, is dit vrij belangrijk. Gelukkig heb je drie verschillende wapens tot je beschikking: het zwaard van Achilles, de bijl van Atalanta en de boog van Odysseus. Je hebt dus helemaal zelf de keuze op welke manier jij monsters wil afslachten en welke wapens je hiervoor wil upgraden. Echter red je het niet alleen met deze wapens, maar gelukkig kun je speciale krachten krijgen. Dit kan bijvoorbeeld een aanval met een gigantische hamer zijn, of een aanval waarbij er allemaal speren uit de grond omhoog komen. Voor het verkrijgen van deze nieuwe krachten heb je Coins of Charon nodig, welke je weer kunt krijgen door het oplossen van verschillende challenges op het eiland.

Een wereld met weinig detail

Toen ik de trailers zag van Immortals Fenyx Rising had ik redelijk hoge verwachtingen van het spel: alles zag er kleurrijk en mooi gedetailleerd uit. Dit valt in de Switch-versie helaas wel wat tegen. Het is nog steeds een schitterende wereld, alleen de kleuren zijn ontzettend flets en de details in het spel missen. Zo bestaat het gras meer uit strookjes dan echt uit sprieten en ontbreekt er textuur op bijvoorbeeld rotsen. Ook laden sommige elementen pas heel laat in; ik heb regelmatig gehad dat bloemen in vazen bijvoorbeeld pas inladen als je ernaast staat. Hieraan merk je wel dat het spel grafisch misschien toch iets te zwaar is voor de Switch. Wat in dit spel wel ontzettend goed is, is de muziek. Voor de muziek wordt bijvoorbeeld duidelijk onderscheid gemaakt tussen de rustigere wereld en de wat hevigere gevechten in de onderwereld, maar ook bevat elk personage goede stemacteerwerk.

Conclusie

Immortals Fenyx Rising is een geweldig spel wat op grafisch gebied wel wat steken laat vallen. In dit spel valt genoeg te doen en je kunt zelf kiezen hoe en in welke volgorde jij jouw avontuur wilt voortzetten. Zo kun je ervoor kiezen om de Far Sight te gebruiken om alles makkelijker te vinden of om zelf alles te verkennen zonder hulpmiddelen, maar ook kun je kiezen welke wapens en eventuele krachten je wil gebruiken zodat je de gevechten zo makkelijk of moeilijk mogelijk voor jezelf kunt maken. Kortom; Immortals Fenyx Rising is zeker aan te raden als je een spel zoekt wat een beetje op The Legend of Zelda: Breath of the Wild lijkt en waarmee je flink wat uur zoet bent.

Eindcijfer: 7,2