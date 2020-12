[Review] Electro Ride: The Neon Racing

Racen met felle neonkleuren .

Aan racegames is er inmiddels een redelijke keuze op de Nintendo Switch en nu kunnen we een nieuwe titel aan dit lijstje toevoegen. Electro Ride: The Neon Racing is de nieuwste racer van Ultimate Games en deze game gooit het over een iets andere boeg op met name grafisch vlak. Met een unieke neonstijl moet de game zich onderscheiden van vergelijkbare titels. Of dit ook goed uitpakt kun je in deze review lezen.

Racen met kleuren

In Electro Ride: The Neon Racing draait het racen voor een groot deel om kleuren. Je kunt namelijk tijdens het racen gekleurde power-ups oppakken, namelijk blauwe, roze en groene. Jouw auto krijgt vervolgens die kleur en wanneer je dan over een boostbalk met dezelfde kleur rijdt, krijg je een extra boost. Het is een concept wat we al in verschillende spellen hebben gezien, maar biedt, los van dat het niet meer bijster origineel is, wél wat variatie op het gewone racen.

In Electro Ride: The Neon Racing kun je aan de slag met een story mode, quick race of samen spelen via splitscreen mode. De laatste twee modes kennen vervolgens enkele verschillende modi zoals ‘last man standing’, time attack en ghost mode. Helaas is de game niet online speelbaar én is er geen leaderboard. Electro Ride: The Neon Racing moet het dus echt hebben van de game modi die er wél zijn, maar of dat genoeg is?

Het verhaal…

Hoewel deze game een verhaalmodus heeft, is er eigenlijk helemaal geen verhaal in de game. Er zijn tussen de races door wat filmpjes, maar deze zijn niet veelzeggend. De verhaalmodus bestaat uit racen van de Berlijnse muur tot aan Moskou. Er zijn in totaal vijf locaties met elk vier aparte banen. De verhaalmodus laat je vervolgens racen over de verschillende banen met telkens verschillende doelen. Denk aan de snelste tijd neerzetten, eerste worden of als laatst overblijven. Elk gebied wordt daarnaast afgesloten met een baasgevecht waarbij je één op één in een race aangaat. Bij latere races zul je te maken krijgen met meerdere bazen. Ondanks dat het verhaal verwaarloosbaar is, biedt de story mode wél fijne variatie. Het is jammer dat de story mode na een uur of 5-6 wel voorbij is, en dan merk je het gebrek aan online mogelijkheden. Je kunt wél samen lokaal spelen en losse races doen met nieuw ontgrendelde auto’s.

Op en top arcade

Electro Ride: The Neon Racing is een arcade-racer en daarmee hoef je geen enkele vorm van realisme te verwachten. Dat neemt niet weg dat de gameplay in de basis best leuk is. Dat komt met name door de combinatie van de unieke grafische stijl en de passende muziek. De muziek in synthwave-stijl past perfect bij het spel en kent een lekkere beat. De grafische stijl is zoals gezegd uniek; het heeft een neon-stijl vol felle kleuren. Toch is niet alles op en top, want zo ontbreken effecten van bijvoorbeeld verlichting van auto’s en lichten langs de weg. Ook is er soms pop-up op te merken, al hindert dit niet de spelervaring. Al met al zijn de graphics voor een spel van zo’n 10 euro prima.

Besturing moet je onder de knie krijgen

Electro Ride: The Neon Racing kent in de basis een aardige besturing, al is deze wel wat aan de gevoelige kant. Hier wen je echter vrij snel aan. De besturing wordt pas een probleem wanneer je een boost krijgt. Zodra dat gebeurt, kun je beter even niet sturen. Doe je dat wél, dan draait je auto direct alle kanten op. Dat is jammer, want hierdoor pakt het boost-systeem met de verschillende kleuren niet optimaal uit. Immers, wanneer je hierdoor een boost krijgt, moet je té veel rekening houden om niet te gaan sturen. Zonde, want dit beïnvloedt de gameplay. Hopelijk wordt dit middels een patch nog iets verbeterd.

Conclusie

Electro Ride: The Neon Racing is al met al een aardige racer geworden, zij het met enkele tekortkomingen. Zo laat de besturing op sommige momenten te wensen over en is er geen online mode. Toch krijg je voor zo’n 10 euro een vrij uniek ogende racer die er bijzonder uitziet.

Eindcijfer: 7,0