Monster Hunter film krijgt nieuwe teaser

Nieuwe beelden van de monsters!

Via Twitter heeft het team achter de nieuwe Monster Hunter film een nieuwe teaser vrijgegeven. Maar liefst vier van de monsters zijn vertegenwoordigd in de nieuwe beelden. Zo zien we Cephalos, Nerscylla, Diablos en Apceros. In de eerste trailer was Diablos al te zien naast Rathalos.

Frappant is dat de tekst boven de teaser gewijzigd is. Voorheen stond Gajau in plaats van Cephalos. Dit kan erop wijzen dat ook Gajau zijn opwachting maakt in de film. Fans van de franchise hopen nog altijd dat de Felyne te zien zijn in de film.

Bekijk hieronder de nieuwe teaser: