Immortals Fenyx Rising krijgt launch trailer

Vandaag zijn er twee nieuwe video’s verschenen voor Immortals Fenyx Rising. Allereerst is er een launch trailer uitgebracht welke een kort overzicht van het verhaal geeft. Daarnaast is er ook een deep dive trailer uitgebracht. Deze video gaat iets dieper op de gameplay in en laat zien wat je allemaal van deze game kunt verwachten. Beide video’s zijn hieronder te bekijken.