DOOM Eternal komt 8 december naar de Nintendo Switch

Switch-bezitters kunnen volgende week eindelijk aan de slag met de game.

Bethesda heeft bevestigd dat de Switch-versie van DOOM Eternal vanaf 8 december verkrijgbaar is voor Nintendo’s hyride console. De game zal op de Nintendo Switch alleen digitaal verschijnen, onlangs werd namelijk bekend dat de fysieke versie is geannuleerd. DOOM Eternal krijgt op de Switch exclusieve Motion Aiming, een besturingsoptie waarmee je kunt richten met behulp van gyro controls.

De Switch-versie is ontwikkeld in samenwerking met Panic Button – de studio achter de Nintendo Switch ports van DOOM (2016), Wolfenstein II: The New Colossus, en Wolfenstein: Youngblood. Spelers kunnen de single-player campaign met de Switch-versie thuis of onderweg ervaren. De game is uiteraard ook samen te spelen, onder andere online met de BATTLEMODE, een 2 vs. 1 online multiplayer modus.

De Nintendo Switch-versie van DOOM Eternal staat centraal in onderstaande trailer. Ga jij de Switch-versie aanschaffen?