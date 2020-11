Het is een polygoon bloedbad in deze top down shmup! Lees hier onze review!

Destropolis is een 3D-shoot-em-up met top down-perspectief. Oneindig veel vijanden komen op je af en het is aan jou om ze kapot te schieten. Een simpel concept dat als het goed is uitgewerkt veel voldoening kan geven, maar weet Destropolis deze voldoening ook te brengen?

Minimalistisch

Ontwikkelaar Igrek Games gaat voor een minimalistische aanpak met Destropolis. Het spel kent maar één modus. Hierin bestuur je een gekleurde octahedron (denk aan 2 piramides die aan elkaar vastgeplakt zijn). De besturing werkt goed. Je beweegt met de linkerpook en richt met de rechterpook, schiet met de schouderknop en je pakt wapens op met de B-knop. De wereld bestaat verder uit witte balken en kubussen die gebouwen moeten voorstellen. Vrijwel meteen na het starten komen de vijandelijke roodgekleurde kubussen op je af gerold.

Met deze basis is je missie duidelijk; zowel de rode vijanden als de witte gebouwen kan je aan gort schieten. Af en toe zal er een wapen of power-up op de grond terechtkomen welke jou kan helpen tegen de oneindige stroom aan vijanden. De power-ups bestaan onder anderen uit nukes die alle vijanden in een bepaalde straal wegvagen of een turret die als een razende om zich heen schiet.

Door je vijanden te doden zal je level omhoog gaan. Bij elk level hoger krijg je de keuze uit verschillende eigenschappen om je verder te helpen. Hierbij kun je denken aan meer health, grotere explosies die meer schade geven of een langduriger schild. Op deze manier zal je een highscore neer kunnen zetten door zo lang mogelijk in leven te blijven. Dit is een lastige taak omdat het leger vijanden dat op je af gestuurd wordt steeds sterker en groter groeit. Met de lokale co-op is het echter mogelijk de tsunami aan vijanden met 2 vrienden te lijf te gaan. Hoewel dit gegeven het spelplezier verlengt, blijft het spel te simpel om lang te blijven boeien.

Fijne deuntjes in een kale wereld

Het format van spellen als Destropolis speelde ik meer dan 10 jaar terug al op online spelletjessites, gratis en met soortgelijke graphics. Grafisch gezien lijkt Destropolis dan ook niet af. De stijl met de verschillende 3D-polygonen komt simpel over. Hoewel de physics vloeiend ogen is het wel echt de basis van spellen van tegenwoordig wat we hier voorgeschoteld krijgen. Ook al is deze stijl juist de bedoeling van de ontwikkelaar geweest, het oogt allemaal levenloos.

De soundtrack van de game wordt verzorgd door LukHash. De synthwave muziek is misschien wel het beste wat deze game te bieden heeft. Jammer genoeg weet die kwaliteit geen weg te vinden naar de rest van de game.

Conclusie

Spellen als Destropolis zijn in veelvoud gratis online te spelen. Het was ook eerlijker geweest als het spel gratis in de eShop verkrijgbaar zou zijn aangezien dit spel zeker geen €5,99 waard is. De spelervaring voelt namelijk even kaal als de omgeving in de game. Voor elke cent die ervoor gevraagd wordt is het absoluut geen aanrader.

Eindcijfer: 3