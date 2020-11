Nieuwe bestandsgroottes Switch-titels bekend

Voor het grootste spel heb je dit keer maar liefst 5.1 GigaByte aan opslagruimte nodig.

Net zoals elke week verschijnen er ook weer in week 49 vele nieuwe spellen in de Nintendo eShop. Het is altijd even afwachten of er wat leuks tussen zit, maar natuurlijk ook of er nog genoeg vrije ruimte beschikbaar is op je Nintendo Switch. Door middel van onderstaande lijst kun je alvast bekijken hoeveel GigaByte een game daadwerkelijk in beslag neemt. Dit keer neemt de grootste titel, Phogs!, maar liefst 5.1 GigaByte aan ruimte in beslag en de kleinste titel, Dark Grim Mariupolis, maar een kleine 55 MegaByte.

Ben je benieuwd naar alle titels die binnenkort in eShop verschijnen, inclusief hun grootte? Bekijk dan onderstaande lijst.

Phogs! – 5.1GB

Oniria Crimes – 2.5GB

Baila Latino – 2.3GB

Unto The End – 2.1GB

fault – milestone two side: above – 1.2GB

I, AI – 1.2GB

Door Kickers – 1.1GB

Evolution Board Game – 980MB

Landflix Odyssey – 878MB

Death Tales – 770MB

Cube Life: Island Survival – 592MB

DungeonTop – 569MB

Steampunk Tower 2 – 425MB

Monster Sanctuary – 398MB

Traffix – 369MB

Match Three: Pirates! Heir to Davy Jones – 362MB

Wildfire – 343MB

Quiplash 2 InterLASHional: The Say Anything Party Game! – 334MB

Bit.Trip Beat – 244MB

Bit.Trip Runner – 225MB

Super Space Serpent Secondary Edition – 206MB

Bit.Trip Fate – 197MB

Biz Builder Delux – 196MB

Bit.Trip Flux – 183MB

Bit.Trip Core – 174MB

Warplanes: WW1 Sky Aces – 172MB

Shikaku Shapes – 163MB

Defentron – 162MB

Autumn’s Journey – 158MB

Futoshiki Math – 146MB

Kolumno – 107MB

Candy 2048 Challenge – 58MB

Yum Yum Line – 57MB

Dark Grim Mariupolis – 55MB

