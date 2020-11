Laatste kans om Ash’s Pikachu te bemachtigen in Pokémon Sword/Shield

De promotieactie loopt nog tot en met morgen!

De speciale promotieactie die in het leven werd geroepen ter ere van de komst van de Crown Tundra loopt ten einde. De afgelopen twee maanden werd bijna elke week een speciale code vrijgegeven om verschillende Ash’s Pikachu te bemachtigen. Allen dragen ze een verschillende pet van het hoofdpersonage van de Pokémon TV-serie Ash Ketchum.

Als je ze nog niet hebt binnengehaald moet je er snel bij wezen, de actie is geldig tot 16:00 uur op 30 november.

Dit zijn de verschillende codes:

– Original: P1KACHUGET

– Hoenn: P1KAADVANCE

– Sinnoh: VOLTTACKLEP1KA

– Unova: P1KABESTW1SH

– Kalos: KAL0SP1KA

– Alola: ULTRAP1KA

– Partner: 1CH00SEY0U

– World: K1NP1KA1855

Je kunt deze codes als volgt gebruiken:

1. Start Pokemon Sword/Shield

2. Selecteer ‘Mystery Gift’ in het X menu

3. Selecteer ‘Get a Mystery Gift’

4. Selecteer ‘Get with Code/Password’ om te verbinden met het internet

5. Vul de code in

6. De Pokémon arriveert in je party of één van je Pokémon boxen

7. Vergeet niet om je spel op te slaan