[Hands-on] Pokémon TCG: Sword & Shield: Vivid Voltage

Nieuwe Pokémon kaartjes!

Pokémon kaarten kennen we eigenlijk allemaal wel van vroeger op het schoolplein. Je verzamelde, ruilde en speelde met de honderden Pokémon kaarten die toen al beschikbaar waren. Intussen zijn we al vele jaren verder en de Pokémon TCG wereld is inmiddels aangekomen bij de Sword & Shield: Vivid Voltage-uitbreiding. Wij konden dankzij Media Tornado aan de slag met deze nieuwste uitbreiding.

Deze uitbreiding staat volledig in het teken van de Galar regio en bevat een hele set aan nieuwe kaarten. Maar liefst 185 nieuwe kaarten worden in deze uitbreiding aan de TCG wereld van Pokémon toegevoegd. Hiervan zijn er 11 V en VMAX kaarten, 15 trainer kaarten en vier nieuwe speciale energie kaarten. De V en Vmax kun je een beetje zien als de EX kaarten die je in de Pokémon Black & White en de X & Y sets vaak zag. Het enige verschil bij V kaarten is dat je tegenstander twee prijskaarten pakt in plaats van één nadat de V pokémon verslagen is.

Hoe kom ik aan deze set?

Ook zijn er uiteraard genoeg boosters te krijgen voor deze uitbreiding. Naast de boosters heb je de keuze uit twee thema decks die in het teken staan van Leon zijn Charizard of de Drednaw van Nessa. Voor de echte diehards zijn er twee verschillen boxen beschikbaar: Vivid Voltage Elite Trainer Box en de Vivid Voltage Build & Battle box. De Build & Battle box is echter nog niet beschikbaar. Voor een volledige lijst van alle kaarten die in deze uitbreiding zitten, kun je hier terecht.





Mijn pulls

Zelf heb ik, naast de thema deck van Leon en zijn Charizard, vier Vivid Voltage booster ontvangen. Normaal heb ik niet zo’n geluk met boosters, dus ik was benieuwd wat ik zou krijgen uit de boosters! Natuurlijk kon mijn dag al niet stuk met de mooie kaartjes van de thema deck, maar ik was toch benieuwd wat er in de boosters op me zat te wachten. Hieronder vind je de meest interessante pulls van deze boosters: twee keer dezelfde V kaarten en vier glimmende kaarten, not bad!

De Pokémon TCG: Sword & Shield: Vivid Voltage uitbreiding komt weer met een heleboel kleurrijke kaarten met geweldige illustraties. Fans van Pokémon kaarten vinden ook in deze uitbreiding genoeg interessante kaarten en twists om hun hart sneller te laten kloppen. Ik raad in iedergeval deze nieuwe uitbreiding zeker aan!