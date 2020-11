Did You Know Gaming? over Pokémon FireRed & LeafGreen

Did You Know Gaming? is terug met een nieuwe video over een Nintendo-game.

Pokémon FireRed & LeafGreen waren de allereerste Pokémon remakes ooit en verschenen voor de GameBoy Advance. In deze nieuwe video kijkt het populaire YouTube-kanaal naar de geschiedenis van het spel. Zo wordt er besproken hoe de namen zijn bepaald en over de verwijderde e-reader functies. Continue Reading