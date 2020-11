Caravan Stories aangekondigd voor de Switch

De Free-to-play MMORPG zal ook op de Switch verschijnen.

Caravan Stories hield onlangs een speciale livestream, om te vieren dat de game op o.a. PS4 en android alweer 3 jaar lang bestaat. Tijdens deze stream had ontwikkelaar Aiming een belangrijke aankondiging: een Switch versie van deze free-to-play MMORPG is in de maak. Een release datum werd helaas niet gegeven. Een trailer kun je hieronder bekijken.

Caravan Stories is een MMORPG waarin je avonturen beleeft in de weide wereld van Iyarr. Je kiest één van de zes beschikbare rassen, elk met hun eigen unieke storyline. Maar daar houdt het niet op, want Caravan Stories draait om de vriendschappen die je maakt. Er zijn bijna 300 potentiele allies beschikbaar, die je kunt recruiten voor player-versus-enemy en player-versus-player gevechten.