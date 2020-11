[Release Radar] Uitgelichte releases week 49

Er staan weer mooie titels voor jou klaar!

In onze rubriek Release Radar laten we je alvast kennis maken met een paar uitgelichte releases die komende week verkrijgbaar zijn in de eShop. Uit de veelal grote hoeveelheid releases maken wij wekelijks een selectie voor je met enkele uitgelichte games.

Heb jij nog tips voor spellen die wij niet hebben kunnen opnemen in het overzicht? Laat jouw reactie achter!

Empire of Sin

Verschijnt op: 1 december 2020

Prijs in de Nintendo eShop: €39,99

Empire of Sin is een strategiegame die zich afspeelt tijdens de drooglegging in Chicago in 1920. Het is de bedoeling dat jij je eigen misdaadimperium opzet en steeds sterker wordt. Verdedig jouw territorium tegen rivaliserende bendes en gebruik je charme om altijd je zin te krijgen!

Immortals Fenyx Rising

Verschijnt op: 3 december 2020

Prijs in de Nintendo eShop: €59,99

In Immortals Fenyx Rising speel je als Fenyx, die het op moet nemen tegen allerlei demonen om de goden te redden. In dit spel staat mythologie centraal, waardoor je tegen de meest bijzondere beesten vecht. Versla Typhon en red de goden met hulp van hun krachten!

John Wick Hex

Verschijnt op: 4 december 2020

Prijs in de Nintendo eShop: €19,99

Heb je behoefte aan snelle actie? Dan is John Wick Hex het spel voor jou! Kruip in de huid van John Wick, een professionele huurmoordenaar bekend van de populaire filmfranchise. John Wick is een strategiespel met kenmerkende stijl. Maak beslissingen en denk ook na over de consquenties.

Fitness Boxing 2: Rythm & Exercise

Verschijnt op: 4 december 2020

Prijs in de Nintendo eShop: €49,99

Na Fitness Boxing is er een vervolg! In Fitness Boxing 2 staat ritme centraal. Een lekkere workout met muziek dus. Kies jouw favoriete nummers en levels en kom in beweging met jouw digitale coach!