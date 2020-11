Nieuwe character art voor Hyrule Warriors: Age of Calamity

Bekijk de nieuwe beelden van een aantal Hyrule Warriors: Age of Calamity karakters!

Hyrule Warriors: Age of Calamity is nu ruim een week uit. In Age of Calamity kunnen we Zelda, Link en de kampioenen uit Breath of the Wild volgen op hun avontuur om Calamity Ganon te stoppen. Nu heeft Nintendo een aantal nieuwe foto’s gedeeld waarbij een paar karakters in het spotlicht gezet worden. In deze set character art zitten Zelda, de kleine Guardian en de wind, thunder, fire en waterblight Ganons.

Bekijk hieronder de nieuwe character art. Wat vind jij ervan? Laat het ons weten!