Door Kickers krijgt releasedatum

De originele Door Kickers is volgende maand beschikbaar in de Nintendo eShop.

Eerder had QubicGames al aangekondigd dat hun Door Kickers naar de Switch kwam. Hij is al een tijd beschikbaar op mobiel en pc. Nu is er bekend gemaakt dat het spel binnenkort beschikbaar is in de Nintendo eShop. 26 december om precies te zijn, nog net een laat kerstcadeautje.

In Door Kickers leidt je een SWAT team en help je dat team door de leiding te nemen in tactische interventies. Zorg ervoor dat je op de best mogelijke manier je missie volbrengt. Veiligheid gaat natuurlijk altijd eerst, dus soms is het beter om eerder naar huis te gaan dan naar huis gedragen te worden. Kijk naar de situatie, plan de routes, kies je tools en red de gijzelaar(s).

Benieuwd naar Door Kickers? Bekijk hieronder een trailer!