Animal Crossing: New Horizons krijgt nieuwe reclame

Het avontuur met je dieren vriendjes op je eiland is nog niet voorbij!

Animal Crossing: New Horizons is de game voor een lekker relaxed avondje op de bank. Warme chocolademelk met slagroom, een warm dekentje en een Nintendo Switch zijn de ingrediënten voor succes. Je kunt het overigens ook prima onderweg spelen maar stiekem genieten we er het meest van als we op onze bank liggen.

Om de relaxte sfeer in deze tijden toch een beetje over te brengen, heeft Nintendo een nieuwe reclame voor Animal Crossing: New Horizons uitgebracht.

Deze trailer belicht zowel het plezier dat je zowel onderweg als op de bank kunt beleven met het spel, kijk je met ons mee?