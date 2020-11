Takeharu Ishimoto keert terug als componist voor NEO: The World Ends With You

De componist keert terug voor het vervolg!

Deze week werd bekend gemaakt dat er een vervolg komt op de cult classic The World Ends With You. Vandaag heeft componist Takeharu Ishimoto bekend gemaakt dat hij ook de muziek gaat verzorgen voor het vervolg. Hij was destijds de hoofdcomponist van het origineel. Ishimoto zal ook de soundtrack van de anime-serie verzorgen welke volgend jaar in april zal verschijnen. In de Japanse tweet hieronder laat hij weten weer van de partij te zijn.