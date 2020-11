Logo voor het 25-jarig bestaan van Pokémon bekendgemaakt

Pokémon bestaat volgend jaar 25 jaar en om dit te vieren is er een logo bekendgemaakt!

In Amerika is het Thanksgiving vandaag. Hoewel er minder festiviteiten zijn dan normaal door de coronacrisis, was er nog wel een Macy’s Thanksgiving parade. Pokémon heeft al 20 jaar een aandeel gehad in deze parade en was natuurlijk dit jaar weer van de partij.



Volgend jaar bestaat Pokémon dus 25 jaar en tijdens de parade waar een paar Pikachu aan het dansen waren, werd het logo voor deze festiviteit bekendgemaakt. Het logo voor deze mijlpaal van Pokémon is het hoofd van Pikachu, met een 2 aan de linkerkant en een 5 aan de rechterkant. Het logo is hieronder te zien! Ook komt er binnenkort nieuws over een “very special upcoming celebration”, iets heel speciaals om dit te vieren dus! Wij zijn in ieder geval benieuwd, jullie ook?

Dit is het logo voor het 25-jarig bestaan van Pokémon: