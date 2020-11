Cuphead: The Delicious Last Course opnieuw uitgesteld

Het coronavirus heeft voor verdere vertraging gezorgd.

Cuphead is inmiddels al zo’n anderhalf jaar verkrijgbaar voor de Nintendo Switch en al geruime tijd is er nieuwe content voor de game in de maak. En terwijl de DLC eigenlijk al in 2019 zou verschijnen, werd deze uitgesteld naar 2020. Ook dit gaat niet gehaald worden, want Cuphead: The Delicious Last is nu vertraagt naar 2021. De reden zou voornamelijk het coronavirus zijn dit keer. Wanneer we de DLC in 2021 kunnen verwachten is nog niet bekend, wél werd onderstaand berichtje gedeeld.

De bijzondere platformer Cuphead is geïnspireerd door cartoons uit 1930. Je beweegt in het spel als Cuphead of Mugman ( in singleplayer en local co-op) door verschillende handgetekende levels welke een bijzondere grafische stijl hebben.