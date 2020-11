Nintendo brengt Nintendo Switch Lite-bundel uit

Deze bundel komt net Animal Crossing: New Horizons en een Nintendo Switch Online-lidmaatschap.

De Nintendo Switch Lite is vorig jaar uitgekomen. Deze console is ideaal voor gamers die alleen in handheld modus willen spelen en met Black Friday opkomt kan een leuke deal natuurlijk niet missen. Daarom heeft Nintendo vandaag een nieuwe bundel aangekondigd voor de Nintendo Switch Lite.

Met deze bundel heb je de keuze uit een koraalkleurige of een turquoise Nintendo Switch Lite. Daarnaast komt deze bundel met een downloadcode voor het spel Animal Crossing: New Horizons en een Nintendo Switch Online-lidmaatschap voor 3 maanden. Deze bundel is vanaf vandaag te bestellen en is al bij diverse winkels te koop voor €269,00.