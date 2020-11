Nieuwe video van Super Nintendo World

Nieuwe beelden van Super Nintendo World!

Super Nintendo World, onderdeel van Universal Studios Japan is al een aardige tijd in de maak. Het moet uiteindelijk een pretpark worden waar je helemaal in de Nintendo sfeer zit. Je kunt onder anderen een bezoek aan Peach haar kasteel brengen of een drankje doen in het Café met een Super Mario thema. Het stukje Nintendo-wereld is zo goed als af en aan een nieuwe video te zien is het overbrengen van de sfeer helemaal gelukt. De video is van boven gefilmd bij het pretpark in de Japanse stad Osaka.

De planning is om Super Nintendo World in het voorjaar van 2021 te openen voor bezoekers. Je komt dan via een echte Super Mario warp-pipe naar binnen om dit gedeelte van het park te bewonderen. Ben jij al een tripje naar Japan aan het plannen?

Bekijk hier de video met beelden van Super Nintendo World van boven!