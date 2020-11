Puzzel platformer More Dark vanaf deze week verkrijgbaar

Een duistere puzzel platformer waarbij jij orde in de chaos moet scheppen.

Uitgever Ratalakia Games en ontwikkelaar HugePixel hebben bekend gemaakt dat More Dark vanaf 27 november digitaal te downloaden zal zijn. Het spel zal €4,99 kosten.

More Dark is een puzzel platformer waarbij de dochter van de ‘Dark Lord’ zijn taken overneemt wanneer hij zelf op vakantie gaat. Het gaat echter heel snel fout, zo ontsnappen alle gevangenen. Jouw taak is om weer orde in de chaos te scheppen.

Geniet van 60 levels, een paar minigames, bijzondere voorwerpen zoals bommen en een heleboel actie en bloed!