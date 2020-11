Nieuwe animatietrailer voor Immortals Fenyx Rising

In deze trailer komen diverse Griekse mythologische wezens aanbod.

Vanaf 3 september kunnen we aan de slag met Immortals Fenyx Rising. In deze game speel je als Fenyx en kun je een wereld gebaseerd op het oude Griekenland verkennen. Verder is het jouw doel om de Griekse goden en hun wereld te redden van de dodelijkste titaan Typhon.

Je kunt de Griekse goden redden door diverse Griekse mythologische wezens te verslaan. Een aantal gevechten zijn uitgelicht in de nieuwe animatietrailer die vandaag is vrijgegeven. In deze trailer vecht Fenyx onder andere tegen de Minotaurus, een Cycloop en een Griffioen.