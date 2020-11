Hyrule Warriors: Age of Calamity al meer dan drie miljoen keer verkocht

Een recordaantal!

Het is nog maar de vijfde verkoopdag van Hyrule Warriors: Age of Calamity, en de game weet al flink te verkopen. Koei-Tecmo heeft vandaag een bericht geplaatst waarin staat dat de game al drie miljoen keer verkocht is. Dat is ook gelijk een record voor de Warriors-games; nog nooit eerder had een spel in deze serie meer dan drie miljoen exemplaren verscheept. Heb jij de game nog niet en zit je nog te twijfelen? Lees dan even onze spoilervrije review door.

