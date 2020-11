First 4 Figures onthult nieuw beeld in de Zelda BOTW-serie

Vanaf vandaag is ook Link met LED verlichting te krijgen.

First 4 Figures heeft al diverse Nintendo-beelden uitgebracht. Zo heeft het onder andere een beeld uitgebracht van Link op The King of Red Lion uit The Legend of Zelda: The Wind Waker, een beeld van Mario en Yoshi, maar ook al beelden in de The Legend of Zelda: Breath of the Wild-serie. Een aantal jaar geleden werd er al een beeld van Link uitgebracht en eind vorig jaar verscheen er een Zelda-beeld met LED verlichting. Een beeld van Link met LED verlichting kon natuurlijk niet uitblijven en deze is dan ook vandaag gepresenteerd.

Het nieuwe beeld heeft LED verlichting in de basis, de Sheikah Slate en de pijl van de Ancient Arrow. Van dit beeld komen er twee varianten uit: een collector’s editie en een exclusive editie. De collector’s editie komt met het beeld, een collector’s doos en een foldertje met F4F punten. Deze editie zal te koop zijn bij diverse winkels. De exclusive editie komt naast de hiervoor genoemde dingen ook nog met een premium deluxe doos, een genummerde basis en een authentication card. Deze editie zal exclusief via First 4 Figures te krijgen zijn voor een prijs van $137,99. Van deze editie zullen maar 10.000 exemplaren beschikbaar zijn.

Daarnaast komt First 4 Figures met een master editie. Deze komt niet alleen met het beeld van Link, maar ook met het eerder uitgebrachte beeld van Zelda. Daarnaast komen deze twee beelden met genummerde basissen, authentication cards, een collector’s en een premium deluxe doos en twee flyers met F4F punten. Deze editie zal ook alleen via First 4 Figures te krijgen zijn voor een prijs van $227,99.