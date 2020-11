[Review] Picklock

Weet deze voxel inbreker-simulatie onze harten te stelen? Lees het in deze review!

Soms verschijnt er een titel voor de Nintendo Switch die zich niet makkelijk laat indelen in een bepaald genre. Picklock is zo’n game en wordt beschreven als een avonturenspel met stealth elementen. Het spel valt eigenlijk nog beter te beschrijven als inbreker-sim. Als expert-crimineel zal je veel geld en kostbaarheden moeten stelen in voxel stijl. De grootste roof moet eerst nog plaatsvinden; weet Picklock ons hart te stelen?

Het slechte pad op..

In het spel kruip je in de rol van een voormalig inbreker die in de financiële problemen is geraakt. Hij ziet geen heil meer in een eerlijk bestaan en grijpt terug naar zijn oude manieren. Het is aan jou de taak om in te breken op verschillende adressen en een illegaal fortuin op te bouwen.

Nadat je in het introductielevel het onbewaakte huis van je buren hebt leeggeroofd word je geïntroduceerd met het pandjeshuis. Dit is de plek waar je je gestolen goed kan verkopen en het zal je elke keer van nieuwe missies voorzien. Om je illegale praktijken te ondersteunen verschaft het pandjeshuis je daarnaast regelmatig van nieuw gereedschap. Hierbij kan je denken aan breekijzers om deuren open te breken of een soldeerbout om alarmen mee uit te schakelen.

Er is ook altijd een drone aanwezig bij de operatie; deze filmt vanuit het vogelperspectief. Met een druk op de Y-knop geeft de drone je een speciaal beeld waarbij sommige spullen een gekleurd randje krijgen. De te stelen spullen worden met groen omgeven en voorwerpen of bedieningspanelen die gebruikt of bewogen kunnen worden krijgen een gele belijning. De drone laat ook het pad zien wat bewakers lopen, inclusief de tijden dat ze op een punt blijven staan. Waardevolle informatie voor een succesvolle inbraak.

De perfecte inbraak uitvogelen

Zoals eerder gezegd is Picklock niet makkelijk in een hokje te plaatsen. Tijdens het spel kom je veel puzzelelementen tegen. Zo zal je bij inbraken soms in een bepaalde volgorde moeten werken. Zijn er camera’s actief? Dan zul je die eerst moeten uitschakelen voordat je een sleutel kan bemachtigen die weer toegang geeft tot een opslagruimte. Vervolgens kan je in die opslagruimte een schakelaar bedienen die een kast in een andere kamer doet verschuiven, enzovoorts. Uiteindelijk zal je met vallen en opstaan achter de juiste volgordes weten te komen. Dit is een leuk aspect van het spel waarbij enig denkwerk is vereist.

Geld moet rollen

Het doel van elk level is om al het geld en de nodige spullen die in de opdracht staan te stelen. Als je alles hebt verzameld en het pand verlaten hebt, stap je zo je auto in om de buit te inventariseren. Succesvolle inbraken leveren een hoop poen op. Hiermee kan je je krot van een huis laten oppimpen tot paleisje. Ook is er een autodealer waar je een mooie nieuwe bak kan aanschaffen. Als je echt geld teveel hebt kan je eventueel ook een drankje doen in een bar of jezelf trakteren op een privédans van een stripper in een nachtclub. Dit zijn echter maar kleine gimmicks om je iets langer zoet te houden. Het spel is namelijk in een uur of vijf uit te spelen.

Sfeervolle voxels

De stijl van het spel is iets wat meteen bij het begin opvalt. Alles is in voxelstijl vormgegeven. Een stijl die verrassend goed werkt en hand in hand gaat met het concept: vrij simpel maar doeltreffend. Het jazzy deuntje bij de inbraken is typerend voor het ongure beroep wat je aan het uitvoeren bent. Als je betrapt bent doet de hysterische muziek je hart sneller kloppen. Het spel weet de sfeer van het inbrekersbestaan goed te pakken. Het zijn deze belangrijke details die je geboeid door laten spelen.

Enkele puntjes van kritiek

Verwacht tijdens het spelen niet teveel van de kunstmatige intelligentie van de bewakers. Ze zullen alleen reageren op wat binnen hun (voor de speler zichtbare) gezichtsveld zichtbaar is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om pal naast de kaasboer waar je bij inbreekt de kassa leeg te halen. Hoewel het hilarische taferelen oplevert, is het natuurlijk totaal niet realistisch. Het zou spannender zijn als zulke situaties wel opgemerkt kunnen worden of als geluid ook een factor is waar je op moet letten.

De besturing is een tweede punt wat hier en daar te wensen over laat. De linkerpook is bestemd voor het rond laten lopen van de inbreker, waar de rechterpook de camera bestuurt. De camera kan je helemaal rond laten draaien zodat je goed zicht hebt op de ruimtes die je betreedt. Echter blijkt de besturing van de inbreker niet optimaal vanuit sommige camerastandpunten. Daarnaast is de rechterpook zeer gevoelig met als gevolg dat de camera regelmatig te ver door draait. Hierdoor heb ik meerdere keren gehad dat de besturing en camera mij kostbare tijd kostten waardoor ik al gauw in de kraag werd gevat door de bewakers.

Conclusie

Picklock is een verrassend onderhoudende game die goed in elkaar steekt. Het spel kenmerkt zich door een origineel concept met stealth- en puzzelelementen. De sfeer en stijl van het spel zijn goed vormgegeven. Hoewel de speelduur kort kan uitvallen is Picklock voor de prijs van €7,99 in de eShop zeker een aanrader.

Eindcijfer: 8