Neo: The Worlds Ends With You aangekondigd

Klaar om Shibuya weer te verkennen?

Square Enix heeft zojuist aangekondigd dat er een vervolg komt op de cult classic The World Ends With You. Deze game verscheen ook op de Nintendo Switch welke ik met een mooi cijfer beloonde. Er is nog niet veel bekend gemaakt, wel is er een trailer uitgebracht. De release staat op de planning voor de zomer van 2021.

Neo: The World Ends With You zal in tegenstelling tot de eerste game helemaal speelbaar zijn in 3D. In het spel zullen spelers in de huid kruipen van Rindo, een gloednieuw personage. Je zult weer de beruchte Reapers Game spelen, een spel waar je leven letterlijk op het spel staat. In de trailer zijn ook een aantal nieuwe personages bekend gemaakt waaronder Rindo, Fred en Nagi. Ook een geliefd personage onder fans, Minamimoto, keert terug. Bekijk de trailer hieronder.