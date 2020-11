Flinke korting in de eShop met de Cyber Deals

Kortingen die oplopen tot meer dan 50%, wie wil dat nu niet?

Black Friday komt er weer aan, een dag waar ze in Amerika altijd weken naar uitkijken. De laatste tijd wordt Black Friday ook in Nederland steeds populairder en dat is te merken in de eShop. Ben je op zoek naar een leuke Nintendo Switch-game? Dan kan dit zomaar het perfecte moment zijn.

Tijdens de speciale Cyber Deals zijn verschillende titels de komende dagen flink afgeprijsd. Kortingen kunnen oplopen tot meer dan 50% en zijn tot 2 december geldig. Het gaat onder andere om verschillende grote titels die nu extra goedkoop zijn te scoren.

The Legend of Zelda: Link’s Awakening en Xenoblade Chronicles 2 koop je nu tijdelijk bijvoorbeeld met 33% korting. Op Cuphead krijg je tijdelijk 25% korting en op Diablo III 50% korting. Op Monster Hunter Generations Ultimate krijg je zelfs 60% korting. Ook Two Point Hospital, welke je nu voor de helft van de prijs krijgt, is een interessante aanbieding. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van aanbiedingen, dus check de komende dagen zeker even de eShop voor wat leuke deals.