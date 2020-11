Capcom komt met eigen mini arcade-systeem

Capcom's Retro Station zal gevuld zijn met Mega Man en Street Fighter titels!

Na de zeer populaire mini-consoles van onder anderen Nintendo, Sony en Sega gaat Capcom een duit in het zakje doen met zijn eigen ‘mini’. Capcom komt met een mini-arcade systeem op de markt, Retro Station genaamd. Het scherm heeft een grootte van 8 inch en het systeem weegt zo’n 2,1 kilogram.

De volgende titels zullen te spelen zijn op Capcom’s Retro Station:

Mega Man The Power Battle

Mega Man 2 The Power Fighters

Mega Man X

Mega Man Soccer

Mega Man & Bass (Japanse console versie)

Street Fighter II

Street Fighter II Champion Edition

Super Street Fighter II

Super Street Fighter II Turbo

Super Puzzle Fighter II Turbo

Op de Japanse amazon site stond voorheen een prijs van 21,780 yen vermeld, omgerekend zo’n €176,50. Deze prijs is echter om onbekende redenen weggehaald. De Retro Station is vanaf 1 december verkrijgbaar in Japan. Het is niet bekend of het systeem zal worden uitgebracht in de rest van de wereld.