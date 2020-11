Nieuwe bestandsgroottes Switch-titels bekend

Voor het grootste spel heb je dit keer maar liefst 7.7 GigaByte aan opslagruimte nodig.

Net zoals elke week verschijnen er ook weer in week 48 vele nieuwe spellen in de Nintendo eShop. Het is altijd even afwachten of er wat leuks tussen zit, maar natuurlijk ook of er nog genoeg vrije ruimte beschikbaar is op je Nintendo Switch. Door middel van onderstaande lijst kun je alvast bekijken hoeveel GigaByte een game daadwerkelijk in beslag neemt. Dit keer neemt de grootste titel, Root Double: Before Crime After Days Xtend Edition, maar liefst 7.7 GigaByte aan ruimte in beslag en de kleinste titel, Cybxus Hearts, maar een kleine 51 MegaByte.

Ben je benieuwd naar alle titels die binnenkort in eShop verschijnen, inclusief hun grootte? Bekijk dan onderstaande lijst.

Root Double: Before Crime After Days Xtend Edition – 7.7GB

Outbreak: The New Nightmare – 7.0GB

Liberated: Enhanced Edition – 3.5GB

Taiko no Tatsujin: Rhythmic Adventure Pack – 2.5GB

Lovekami -Divinity Stage- – 2.5GB

Commandos 2 HD Remaster – 2.0GB

Ponpu – 1.7GB

Strike Force 2 – Terrorist Hunt – 1.6GB

Arrog – 904MB

Nordlicht – 685MB

Jigsaw Fun: Piece It Together! – 674MB

In Celebration of Violence – 563MB

Shiren the Wanderer: The Tower of Fortune and the Dice of Fate – 541MB

BFF or Die – 455MB

Absolute Drift – 385MB

Picklock – 345MB

The Alto Collection – 319MB

Paw Paw Paw – 223MB

Sky Mercenaries Redux – 210MB

Super Space Serpent Secondary Edition – 206MB

Gems of Magic: Lost Family – 185MB

Picross S5 – 181MB

Destropolis – 169MB

Shikaku Shapes – 163MB

Professor Rubik’s Brain Fitness – 132MB

Kolumno – 107MB

More Dark – 83MB

Dog Gone Golfing – 55MB

Smart Moves – 55MB

The Explorer of Night – 53MB

Cybxus Hearts – 51MB

Welk van bovenstaande spellen verheug jij je het meest op? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!