Empire of Sin RPG trailer

De trailer geeft een kijkje in de roleplay elementen van de game.

Empire of Sin heeft een nieuwe trailer gekregen, waarin de RPG elementen uit de game belicht worden. Zo krijgen we o.a. een kijkje naar het quest systeem en hoe het upgraden van je gangsters werkt. De trailer kun je hieronder bekijken. Empire of Sin verschijnt op 1 december op de Switch.

Empire of Sin is een strategische game die zich afspeelt tijdens de drooglegging in Amerika. Jij speelt een mafia baas in 1920, die probeert de stad onder controle te krijgen voor 1933. Dit doe je op verschillende manieren, zoals het runnen van twijfelachtige bedrijven, casino’s en bordelen, en het inhuren van mankracht om je illegale alcohol handel draaiend te houden.