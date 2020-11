Capcom zegt dat originele Monster Hunter Stories niet gepland staat voor Switch

In september werd er bekend gemaakt dat er twee nieuwe Monster Hunter-games naar de Nintendo Switch komen. In maart verschijnt Monster Hunter Rise en later zal Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin verschijnen. Van de laatstgenoemde is al eerder een game in die reeks verschenen: Monster Hunter Stories op de Nintendo 3DS. Ryozo Tsujimoto heeft aan Gamereactor laten weten dat er geen plannen zijn om de originele Monster Hunter Stories uit te brengen op Nintendo’s hybride console.

“There are no plans at the moment to bring the original Monster Hunter Stories to the Nintendo Switch, but if anyone is worried that they need to catch up on the story because it’s directly related or that they won’t understand to enjoy the new game, I can put that fear to rest because there’s a brand new protagonist and a new storyline.”

“While its set in the same world, the game has absolutely been designed so that players can jump straight into Monster Hunter Stories 2.”