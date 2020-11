Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster heeft technische problemen

Gelukkig werkt Atlus aan een oplossing.

De Remaster van Shin Megami Tensei III kwam ongeveer een maand geleden uit in Japan. Je zou denken dat fans hier erg blij mee zijn, maar de berichten van spelers zijn momenteel alles behalve positief. De game blijkt namelijk nogal last te hebben van technische glitches, wat er zelfs voor heeft gezorgd dat fans hier in het westen zich afvragen of ze de game nog willen hebben. De game komt hier volgend jaar lente uit.

Gelukkig is Atlus op de hoogte van de glitches en zoekt naar mogelijkheden om deze op te lossen. In een blogpost wordt aangegeven dat er een patch op de planning staat. Deze zou naar het gedrag van de A.I. kijken en verschillende andere bugs moeten oplossen. Ze zijn hier momenteel nog mee bezig, maar geven aan mensen hiervan op de hoogte te houden.

Shin Megami Tensei: Nocturne HD is een remaster van het origineel, die in 2003 uitkwam voor de PS2. Het spel volgt een student die veranderd in een schepsel die half mens half demon is nadat een bovennatuurlijke cult de hergeboorte van de wereld aanwakkert. Nu moet jij, als half demon half mens, Tokyo en de rest van de wereld redden terwijl het overspoelt wordt door kwaadaardige demonen.