Nieuwe trailer PHOGS!

Wie heeft deze hond vrijgelaten?

Er is een nieuwe trailer verschenen voor PHOGS!, een puzzel adventure game die draait om een tweetal honden, die toevallig wel aan elkaar vastzitten. De game komt op 3 december naar de Switch. De trailer kun je hieronder bekijken.

In deze puzzel-avonturenspel zul je al blaffend, bijtend en stuiterend je weg moeten vinden door verschillende werelden, allemaal gecentreerd rond een bepaald thema. Het spel kent 24 levels verdeeld over de werelden “Food” “Sleep” en Play. Je hoeft dit gelukkig niet alleen te doen, de game is ook samen met vrienden te spelen in couch- co-op of online. Lukt het jou alle geheimen te vinden?