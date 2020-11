Geseald exemplaar Super Mario Bros. 3 levert 156 duizend Dollar op

Dat retro-games soms flink wat geld waard zijn dat is bekend, maar een geseald exemplaar van de NES-game Super Mario Bros 3 heeft een nieuw record verbroken voor de hoogste prijs die op een veiling voor een videogame is betaald. Het spel leverde maar liefst $156.000 op, terwijl het oude record van $114.000 op naam stond van Super Mario Bros.

Niet alleen het feit dat deze NES-game geseald was zorgde voor de enorme waarde, het bleek ook een zeldzaam exemplaar te zijn welke in zeer goede conditie is. Veilinghuis Heritage Auctions liet weten dat bij het betreffende exemplaar van Super Mario Bros 3 het woord ‘Bros’ aan de linkerkant van het doosje staat, iets wat erg zeldzaam is. De verklaring van Heritage Auctions kun je hieronder lezen.

While the condition of the game is remarkable, what makes this copy even more singular is the layout of the packaging itself: Exceedingly rare are sealed copies with the word “Bros.” formatted to the left, covering one of Mario’s signature white gloves. Collectors have spent years looking for such a version – the earliest in the Super Mario Bros. 3 production history – and usually come up empty-handed.