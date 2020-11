Ga opzoek naar de symbolen op de Hyrule Warriors: Age of Calamity website en verdien My Nintendo punten

Vind jij ze allemaal?

Hyrule Warriors: Age of Calamity, de beruchte prequel van Zelda: Breath of the Wild is onlangs voor de Nintendo Switch verschenen. Om dit te vieren heeft Nintendo een speciale website voor het spel opgezet, waar je je over een aantal aspecten van het spel kunt inlezen.

Hier staat echter niet alleen de informatie die je zoekt, maar ook een reeks sierlijke symbolen. Als je op een symbool klikt, verdien je 20 zilveren My Nintendo punten. Er zijn in totaal vijf verschillende symbolen, dus je kunt met gemak 100 zilveren My Nintendo punten verdienen!

Waar wacht je nog op? Duik in de materie van de nieuwe Zelda game en ga opzoek naar de mysterieuze symbolen.

De speciale Hyrule Warriors: Age of Calamity website vind je hier.

Heb jij ze allemaal gevonden? Laat het ons weten in de reacties!