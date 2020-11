Trine 4: The Nightmare Prince DLC Trailer

De "Melody of Mystery" DLC komt aankomende lente naar de Switch.

Uitgever Modus Games en ontwikkelaar Frozenbyte kondigden afgelopen week de nieuwe verhaal gedreven DLC van Trine 4 aan: Melody of Memory. De Switch versie van deze DLC staat gepland voor volgend jaar lente. Omdat de DLC vandaag op de PC verscheen is er ook een nieuwe trailer vrijgegeven. Deze kun je hieronder bekijken.

In de Meldoy of Mystery DLC worden de drie helden van het verhaal teruggeroepen naar de Astral Academy. De studenten van deze Academy zijn namelijk in betoverende slaap gevallen, en het is Amadeus, Pontius en Zoya om uit te zoeken wat er aan de hand is. De DLC bevat 6 verschillende levels, met geüpgrade abilities, nieuwe puzzels en nieuwe spelelementen zoals ijs, fakkels, magneten en magische kristallen.