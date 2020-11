[Release Radar] Uitgelichte releases week 48

Bekijk de nieuwe Release Radar van week 48

In onze rubriek Release Radar laten we je alvast kennis maken met een paar uitgelichte releases die komende week verkrijgbaar zijn in de eShop. Uit de veelal grote hoeveelheid releases maken wij wekelijks een selectie voor je met enkele uitgelichte games.

Heb jij nog tips voor spellen die wij niet hebben kunnen opnemen in het overzicht? Laat jouw reactie achter!

Striker Force 2 – Terrorist Hunt

Verschijnt op: 25 november 2020

Prijs in de Nintendo eShop: €17,99

Een tropisch paradijs veranderde in een oorlogsgebied. Ga de uitdaging aan en ga op onderzoek in het regenwoud, waar een militaire terroristische groep zich schuil houdt. Je bent een lid van de Strike Force Unit, en je moet jouw collega gaan redden die vast wordt gehouden door de terroristen.

Picklock

Verschijnt op: 26 november 2020

Prijs in de Nintendo eShop: €7,99

In Picklock ben je een dief, eentje die steeds meer vaardigheden krijgt. Breek in en zorg dat je niet gepakt wordt in dit criminele spelletje. Met het zuurverdiende geld kan je op vakantie gaan of jouw auto laten pimpen.

The Alto Collection

Verschijnt op: 26 november 2020

Prijs in de Nintendo eShop: €8,79

Ga mee met Alto en zijn vrienden op een oneindig avontuur in de woestijn en berglandschappen. Race van de skihellingen af, struin door prachtige bossen en doe dit met stijl. Maak backflips en slide, maar geniet vooral van het uitzicht!