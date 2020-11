Picklock komt volgende week naar Nintendo Switch

Ga op een crimineel avontuur!

No Gravity Games en Deqaf Studio hebben aangekondigd dat hun strategisch avonturenspel Picklock volgende week naar de Switch komt. Vanaf 26 november is het spel te downloaden in de Nintendo eShop.

In Picklock ben je een crimineel die graag bij huizen inbreekt om zo een goede buit te scoren. Breek in bij het huis, sluip voorzichtig rond, pak je buit en snel wegwezen! Het doel is om de beste dief te worden zodat je een mooi en luxe leven kan leiden. Je moet wel alle factoren omzeilen die meekomen met het criminelen leven, zoals alarmen en bewakers. Geen zin meer om te stelen? Dan kan je gewoon even gaan shoppen of even wat stoom afblazen in de pub.

Benieuwd naar Picklock? Bekijk hieronder een trailer!